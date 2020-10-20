Київ обігнав усі регіони за статистикою COVID-19: за добу майже 500 хворих

За минулу добу, 19 жовтня, коронавірусом у Києві заразилися 462 особи, що стало найбільшим показником в Україні.

Про це свідчать дані сайту РНБО. У Київській області зафіксували 242 нових заражених. Усього в столиці інфіковані вже 31 310 осіб, в області – 13 166 хворих.

Померли від COVID-19 в Києві усього 604 особи (+17 за добу), вилікувалися 10 916 пацієнтів (+207). Продовжують боротися з вірусом 19 790 інфікованих.

Щоденний приріст заражених у Києві. РНБО

Як повідомляв OBOZREVATEL раніше, станом на ранок вівторка, 20 жовтня, в Україні офіційно підтверджено 309 107 випадків коронавірусної інфекції. З них 5 469 – виявлені за минулу добу.