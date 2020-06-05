Київ не відкриє кафе, ресторани й басейни: Кличко заявив про продовження карантину

У Києві з 5 червня не відкриватимуть ресторани й кафе, а також басейни, хоча це й передбачено черговим етапом послаблення карантину в Україні.

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Причиною стали дуже високі показники щодо захворюваності на COVID-19 у столиці. Про це заявив мер Віталій Кличко під час брифінгу, що транслювався на YouTube-каналі пресслужби КМДА (щоб подивитися відео, доскрольте до кінця сторінки).

"У нас один із трьох показників – щодо кількості хворих на сто тисяч населення – перевищує норму. І сьогодні становить 14,9. Тому ми не можемо ризикувати здоров’ям людей і запроваджувати ще більші послаблення. Я розумію бізнес, розумію, що йому треба працювати. Але ми ж не хочемо знову повернутися до карантину?" – риторично пояснив він.

Ресторани, кафе й басейни в столиці 5 червня не відкриють – Кличко

За його словами, рішення щодо роботи в столиці ресторанів і басейнів місто ухвалить окремо. Зокрема, з огляду на ситуацію із захворюваністю на COVID-19 серед жителів столиці протягом найближчих днів.

Відтак, сподівається мер Києва, комісія із надзвичайних ситуацій розгляне це питання після вихідних, тобто вже з наступного тижня.

Як повідомляв OBOZREVATEL, у Києві станом на 5 червня зафіксували 3292 підтверджені випадки COVID-19. За минулу добу в столиці коронавірусом заразилося 82 особи, за цей час померло чотири пацієнти й 27 видужало.