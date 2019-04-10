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Київ накриють дощі: синоптики дали прогноз до кінця тижня

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У Києві з ранку 10 квітня почнуться затяжні дощі. Ясна і сонячна погода очікується не раніше 13 квітня.

В середу вдень синоптики Укргідрометцентру прогнозують від +15 до +17, вітер до 10 метрів на секунду. 11 квітня і вночі, і вдень, продовжать лити дощі. Температура повітря складе +12...+14 градусів.

Вночі п'ятниці також продовжаться опади, але вдень синоптики обіцяють їх припинення. Затяжні дощі зміняться хмарністю, а температура повітря складе 12...14 вище нуля.

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13 квітня дощу не буде ні вдень, ні вночі. Температура повітря коливатиметься від +7 у вечірній до +14 в денний час.

У неділю також буде хмарно, але сухо і тепло, до +12 вдень і +6 вночі. Проте можливі пориви вітру до 12 метрів на секунду.

Погода в Києві 12 квітня

Погода в Києві 12 квітня

Укргідрометцентр

"Сезон дощів" із середи почнеться і в інших областях України. Сухо 10 квітня буде тільки у Волинській області та в Рівному. На сході без опадів обійдуться Запорізька, Донецька та Луганська області.

11 і 12 квітня зливи пройдуть абсолютно у всіх регіонах. З 13 квітня дощитиме ще на заході, сході і в центрі країни. 14 квітня опади будуть тільки на Закарпатті, в Чернівецькій, Львівській, Івано-Франківській, Тернопільській, Одеській областях і в Сімферополі.

Погода в Україні

Погода в Україні

Укргідрометцентр

Як писав OBOZREVATEL, з 9 квітня на заході України в зоні атмосферного фронту збільшилася хмарність та почалися дощі, денна температура стала трохи нижче.

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Тема
Новини Києва та Київської області
Місце
УкраїнаКиїв
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