Київ накрив густий туман: дороги скували затори

Київ у п'ятницю вранці, 29 листопада, накрив густий туман, а також мряка. Синоптики та поліцейські попередили місцевих жителів про погану видимість на дорогах. Також на вулицях та проспектах міста уже сформувалися масштабні затори.

Як написала пресслужба патрульної поліції Києва на своїй сторінці у Telegram із посиланням на Укргідрометцентр, у місті видимість буде лише 200-500 м (щоб подивитися карту заторів, доскрольте до кінця сторінки).

Правоохоронці порадили водіям: додатково вмикати протитуманні ліхтарі, відмовитися від ризикованих маневрів, зменшити швидкість руху, збільшити дистанцію між авто, а якщо виникне необхідність зупинитися – знижувати швидкість поступово, під час зупинки обов'язково вмикати аварійну світлову сигналізацію, а також користуватись пасками безпеки.

Пішоходам же порекомендували: виділяти себе на дорозі за допомогою світловідбивальних елементів, а перетинаючи дорогу, бути уважним та не відволікатися на гаджети й робити це лише у дозволеному місці.

Київ накрив густий туман, а дороги скували затори

OBOZREVATEL за допомогою Google Maps склав список доріг, на яких уже сформувалися масштабні затори.

Так, краще об'їхати вулиці Щусева (від станції метро "Сирець" до "Дорогожичів"), Авіаконструктора Ігора Сікорського, Ризьку, а також Семена Скляренка та Богатирську (біля метро "Почайна").

Затори скували і проспекти Академіка Паладіна, Перемоги (від "Святошина" до "Шулявської"), та Леся Курбаса, а ще проспекти Повітрофлотський та Валерія Лобановського. У Голосіївському районі ж – вулиці Михайла Максимовича та Михайла Ломоносова, Голосіївський проспект.

У центрі краще об'їхати вулиці Миколи Грінченка, Михайла Бойчука, Жилянську та Короленківську, а ще бульвари Лесі Українки і Тараса Шевченка. Скутими у заторах опинилися і вулиця Михайла Грушевського, Володимирський узвіз, Петрівська алея, Набережне шосе, Набережно-Хрещатицька та Набережно-Рибальська вулиці, проспект Героїв Сталінграда.

Затори сформувалися на Південному та Дарницькому мостах, а ще на мосту Патона. На лівому ж березі об'їхати краще проспекти Миколи Бажана, Соборності, Броварський, а також Дарницьке шосе.

Карта заторів у Києві Google Maps/Скріншот

Карта заторів у Києві Google Maps/Скріншот

Карта заторів у Києві Google Maps/Скріншот

Карта заторів у Києві Google Maps/Скріншот

Карта заторів у Києві Google Maps/Скріншот

Карта заторів у Києві Google Maps/Скріншот

Карта заторів у Києві Google Maps/Скріншот

Карта заторів у Києві Google Maps/Скріншот

Як повідомляв OBOZREVATEL, Київ потрапив до антирейтингу міст світу із найбільшими заторами. Урбаністи забили на сполох, адже місто щороку ставало все менш комфортним для життя. Журналіст видання довідався, чому далі буде тільки гірше.

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