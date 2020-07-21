Київ накрило потужним буревієм із грозою: негода повалила дерева. Фото і відео

У Києві у вівторок, 21 липня, пройшов дощ із грозою та сильним вітром.

У столиці навіть повалило чимало дерев. Журналісту OBOZREVATEL вдалося зробити фото та відео із залитих дощем вулиць міста (щоб подивитися, доскрольте до кінця сторінки).

Також про негоду почали писати в соцмережах. Зокрема, на сторінці "Київ оперативний" у Facebook зазначили, що на вулиці Польовій, 24д (Солом'янський район) дерево вирвало просто з корінням. У результаті воно впало на авто.

Київ накрило потужним буревієм із грозою

Київ накрило потужним буревієм із грозою

Київ накрило потужним буревієм із грозою

Київ накрило потужним буревієм із грозою

Київ накрило потужним буревієм із грозою

Ще одне дерево завалилось на вулиці Лаврській (спуск до бульвару Дружби Народів) у Печерському районі столиці, рух транспорту там було обмежено. Втім, схожа ситуація спостерігалась ще на багатьох вулицях міста після негоди 21 липня.

Київ накрило потужним буревієм із грозою

Київ накрило потужним буревієм із грозою

Київ накрило потужним буревієм із грозою

Київ накрило потужним буревієм із грозою

Київ накрило потужним буревієм із грозою

На сайті КМДА із посиланням на КК "Київавтодор" також написали, що внаслідок потужної зливи на дорогах Києва виникли локальні підтоплення.

Київ накрило потужним буревієм із грозою

Київ накрило потужним буревієм із грозою

Київ накрило потужним буревієм із грозою

Київ накрило потужним буревієм із грозою

Київ накрило потужним буревієм із грозою

Зокрема, на перетині просп. Перемоги і вул. Шолуденка, на перехресті вул. Жилянської і Старовокзальної відбулось підняття рівня води з колектору річки Либідь, що призвело до тимчасового застою на проїжджій частині. Працівники гідрослужб почали ліквідацію НП та заступили на чергування біля проблемних місць.

Київ накрило потужним буревієм із грозою

Київ накрило потужним буревієм із грозою

Київ накрило потужним буревієм із грозою

Київ накрило потужним буревієм із грозою

Київ накрило потужним буревієм із грозою

Київ накрило потужним буревієм із грозою КМДА

У разі виявлення місць підтоплень громадян попросили звертатися до цілодобової диспетчерської КК "Київавтодор" за тел.: 284-74-19.

Пост у мережі Скриншот

Пост у мережі Скриншот

Як повідомляв OBOZREVATEL, у мережі з'явились вражаючі фото яскравих блискавок у нічному Києві під час грози.