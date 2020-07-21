Київ накрило потужним буревієм з грозою: негода повалила дерева. Фото і відео

У Києві у вівторок, 21 липня, пройшов дощ із грозою та потужним вітром.

У столиці навіть повалило чимало дерев. Журналісту OBOZREVATEL вдалося зробити фото та відео із залитих дощем вулиць міста (щоб подивитися, доскрольте до кінця сторінки).

Також про негоду почали писати у соцмережах. Зокрема, на сторінці "Київ оперативний" у Facebook відзначили, що на вулиці Польовій, 24д (Солом'янський район) дерево вирвало просто з корінням. У результаті воно впало на авто.

Київ накрило потужним буревієм з грозою

Київ накрило потужним буревієм з грозою

Київ накрило потужним буревієм з грозою

Київ накрило потужним буревієм з грозою

Київ накрило потужним буревієм з грозою

Ще одне дерево завалилось на вулиці Лаврській (спуск до бульвару Дружби Народів) у Печерському районі столиці, рух транспорту там було обмежено. Втім, схожа ситуація спостерігалась ще на багатьох вулицях столиці після негоди 21 липня.

Київ накрило потужним буревієм з грозою

Київ накрило потужним буревієм з грозою

Київ накрило потужним буревієм з грозою

Київ накрило потужним буревієм з грозою

Київ накрило потужним буревієм з грозою

На сайті КМДА із посиланням на КК "Київавтодор" також написали, що унаслідок потужної зливи на дорогах Києва виникли локальні підтоплення.

Київ накрило потужним буревієм з грозою

Київ накрило потужним буревієм з грозою

Київ накрило потужним буревієм з грозою

Київ накрило потужним буревієм з грозою

Київ накрило потужним буревієм з грозою

Зокрема, на перетині просп. Перемоги і вул. Шолуденка, на перехресті вул. Жилянської і Старовокзальної відбулось підняття рівня води з колектору річки Либідь, що призвело до тимчасового застою на проїжджій частині. Працівники гідрослужб почали ліквідацію НП та заступили на чергування біля проблемних місць.

Київ накрило потужним буревієм з грозою

Київ накрило потужним буревієм з грозою

Київ накрило потужним буревієм з грозою

Київ накрило потужним буревієм з грозою

Київ накрило потужним буревієм з грозою

Київ накрило потужним буревієм з грозою КМДА

У разі виявлення місць підтоплень громадян попросили звертатися до цілодобової диспетчерської КК "Київавтодор" за тел.: 284-74-19.

Пост у мережі Скріншот

Пост у мережі Скріншот

Як повідомляв OBOZREVATEL, у мережі з'явились вражаючі фото яскравих блискавок у нічному Києві під час грози.