Київ накрило густим туманом: неймовірні фото та відео

Київ у середу, 23 жовтня, накрило густим туманом. Таке явище спостерігалося в столиці України вже кілька днів поспіль.

У мережі почали активно публікувати фотографії та відео (щоб переглянути, доскрольте до кінця сторінки).

На кількох кадрах видно, що під густою пеленою сховалися лише гілки дерев, але на інших "зникли" цілі висотні будинки і навіть берег Дніпра.

Київ накрило густим туманом Faсebook Оксани Яблонської

"Знову туман накрив центр Києва", "Бачите Дніпро? Бачите Лівий берег? Ні? А вони там є", "Ранковий туман у Києві", – написали користувачі.

Київ у середу, 23 жовтня, накрило густим туманом Insagram Daria Hopainych

Таке явище спостерігалося в столиці України вже кілька днів поспіль Insagram Daria Hopainych

У мережі користувачі почали активно писати про туман Facebook Andrii Kuzmenko

Київ у середу, 23 жовтня, накрило густим туманом Facebook Valentina Nechay

Таке явище спостерігалося в столиці України вже кілька днів поспіль Facebook Євгена Будерацького

У мережі користувачі почали активно писати про туман Facebook Zhantai Shambetov

Київ у середу, 23 жовтня, накрило густим туманом Facebook Стаса Шкарівського

Таке явище спостерігалося в столиці України вже кілька днів поспіль Facebook Стаса Шкарівського

У мережі користувачі почали активно писати про туман

Київ у середу, 23 жовтня, накрило густим туманом

Таке явище спостерігалося в столиці України вже кілька днів поспіль

У мережі користувачі почали активно писати про туман

Як повідомляв OBOZREVATEL, у Києві 23 жовтня в першій половині дня збережеться сильний туман, видимість 200-500 метрів. Також OBOZREVATEL докладно дізнався, чому Україну накрив смог. Країна опинилася в центрі "хмари" з чадним газом. Ймовірні причини – промислові викиди, а також горіння торфовиків і звичка українців восени масово спалювати листя.

Ти ще не підписаний на наш Telegram? Швиденько тисни!