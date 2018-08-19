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Київ накрила "піщана буря": чим це загрожує

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Деякі вулиці Києва після негоди буквально занесло пилом, що осів на дорогах, будівлях і транспорті. Комунальники стверджують, що цей бруд виник після сильних дощів.

Наприклад, на вул. Глибочицькій в Шевченківському районі водії були змушені розчищати свої машини від пилу так само, як взимку - від снігу, передають в репортажі програми "Факти"(щоб подивитися, досркольте до кінця сторінки).

"По Глибочицькій стекла вода з піском, і ось роз'їздили таке за цілий день. За рік, що я тут паркуюся, це уперше", - розповів Вадим, чиє авто обліпив щільний шар бруду.

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Авто Вадима

Шар бруду на вул. Глибочицькій

Очевидці неприємного явища розповіли, що пил у повітрі навіть заважав дихати: він осідав у носі і потрапляв до очей. Комунальники пообіцяли до понеділка, 20 серпня, постаратися прибрати сміття, проте все ускладнюється будівництвом на Глибочицькій: пісок звідти розносить по всій вулиці.

Медики стверджують, що тривале перебування в таких умовах може викликати загострення хронічних захворювань горла, тому місць таких "піщаних бур" потрібно уникати або дихати там через вологу тканину.

Як писав OBOZREVATEL, в ніч на 19 серпня знову затопило центр Києва. Дощ утворив калюжі, які доходили пішоходам до колін, а деякі припарковані машини через сильні потоки води носило по вулицях.

Нагадаємо, що і 16 серпня на столицю обрушилася така ж стихія: тоді "попливли" Хрещатик і Майдан.

Місце
УкраїнаКиїв
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Данилов Андрей
Данилов Андрей
Всё. Посыпались на руину 10 казней египетских. Отпусти народ донбасский в Россию, фараон Педро! А то худо станет!
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