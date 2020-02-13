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13 лютого • оновлено в 11:37
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Київ накрила масштабна хвиля заторів: які вулиці варто об'їхати

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Київ 13 лютого знову накрила масштабна хвиля заторів. Вони заполонили більшу частину центру та околиці столиці України.

OBOZREVATEL за допомогою Gooogle Maps відстежив, які дороги міста варто об'їхати на авто (щоб подивитися карту, доскрольте до кінця сторінки).

Так, затори скували проспекти Академіка Паладіна, Перемоги, Леся Курбаса, Голосіївський, Валерія Лобановського, вулицю Сім'ї Сосніних, Велику Окружну дорогу. Схожа ситуація спостерігалася на вулицях Набережно-Рибальській, Юрія Іллєнка, Щусева, Новокостянтинівській та Богатирській.

Київ накрила масштабна хвиля заторів. Ілюстрація

Київ накрила масштабна хвиля заторів. Ілюстрація

У центрі варто об'їхати бульвари Лесі Українки й Тараса Шевченка, Набережне шосе, вулиці Михайшла Грушевського та Набережно-Хрещатицку, а також Петрівську алею.

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На лівому березі затори накрили проспекти Броварський, Романа Шухевича, Миколи Бажана, а ще бульвар Перова.

Карта заторів у Києві

Карта заторів у Києві

Скріншот

Карта заторів у Києві

Карта заторів у Києві

Скріншот

Карта заторів у Києві

Карта заторів у Києві

Скріншот

Карта заторів у Києві

Карта заторів у Києві

Скріншот

Карта заторів у Києві

Карта заторів у Києві

Скріншот

Як повідомляв OBOZREVATEL, Київ майже щоранку й щовечора заповнюють масштабні затори, які зі снігами стають все більшими і більшими. З'явилося приголомшливе відео з висоти пташиного польоту.

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Автор
Вероніка Ковбасюк
Тема
Новини Києва та Київської області
Місце
Україна Київ
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Oleg Oleg
Oleg Oleg
https://www.youtube.com/watch?v=Fe_7b5XP2wk-лучший способ не скучать в пробках..
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