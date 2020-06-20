Київ накрила хмара в формі ядерного гриба: з'явилося пояснення

У Державній службі України з надзвичайних ситуацій пояснили, що дивна хмара у Києві у вигляді ядерного гриба, зафіксована 19 червня, називається "ковадло".

Це явище не часто зустрічається і утворюється на гребенях підвітряних хвиль, що виникають в результаті подолання вітром перешкод, повідомляється на сторінці ДСНС у Facebook (щоб подивитися фото, проскрольте новину до кінця).

Хмара-гриб, помічена над Києвом, називається "ковадло" Facebook Наталії Діденко

"Всім, хто 19 червня в Києві мав можливість побачити хмару у вигляді "гриба" або "воронки", радимо не панікувати. Можемо порадіти, що ми стали свідками такого незвичайного явища і побачили хмару, яке називається "ковадло". Воно зустрічається не часто і утворюється на гребенях підвітряних хвиль, що виникають в результаті подолання вітром перешкод. При цьому хмара не рухається, яким би сильним не був вітер, а згодом трансформується в звичайні повітряні маси", – пояснили в службі.

Хмара-гриб, помічена над Києвом, називається "ковадло" Facebook Костянтина Балакіна

Зазначається, що такі хмари раніше були помічені в Київській, Тернопільській та Вінницькій областях.

Хмара-гриб, помічена над Києвом, називається "ковадло" Facebook Andriy Brygida

Хмара-гриб, помічена над Києвом, називається "ковадло" Facebook ДСНС

Хмара-гриб, помічене над Києвом, називається "ковадло" Facebook Наталії Діденко

Як повідомляв OBOZREVATEL, в небі над Києвом помітили хмару, яка за формою нагадує ядерний гриб. Жителі столиці стали опублікувати фото і відео незвичайного явища.