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29 січня • оновлено в 15:57
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Київ накриє циклон, очікуються снігопади

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Київ з четверга, 30 січня, і до неділі, 2 лютого, накриє потужний циклон, який принесе сніг та дощі, а також потужний вітер.

Як повідомила знана українська синоптикиня Наталія Діденко на своїй сторінці у Facebook, через таку погоду на дорогах ускладниться ситуація.

За її словами, у четвер, 30 січня, йтиме мокрий сніг, здійметься поривчастий вітер, а температура повітря очікується близько нуля.

Київ накриє циклон, очікуються снігопади

Київ накриє циклон, очікуються снігопади

Про негоду попередила і пресслужба комунальної корпорації "Київавтодор" на своїй сторінці у мережі. У повідомленні йдеться про те, що потужні опади можливі щодня до кінця тижня, а вітер посилиться до 15-24 м/с.

"Щоб не допустити ожеледі, ми оброблятимемо дороги і тротуари посипальними матеріалами. Опади зустрінемо у повній готовності. Маємо 418 одиниць снігоприбиральної техніки", – йдеться у пості.

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Прогноз також з'явився і на сайті Укргідрометцентру. Там зазначили, що до кінця тижня вітер здебільшого буде близько 7-12 м/с. У четвер, 30 січня, йтиме сніг, у п'ятницю та суботу – дощ зі снігом, а у неділю, 2 лютого – дощ.

Прогноз погоди у Києві

Прогноз погоди у Києві

Скріншот

Як повідомляв OBOZREVATEL, лютий 2020 року обіцяє таку саму аномально теплу погоду в Україні, як і в перші два місяці зими.

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Автор
Вероніка Ковбасюк
Теми
Прогноз погоди Новини Києва та Київської області
Місце
Україна Київ
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