Київ накриє негода: оголошено штормове попередження

У Києві у вівторок по обіді, 9 червня, різко зміниться погода. Здійметься вітер із поривами 15-18 м/с.

Така погода протримається до кінця доби. Відповідне штормове попередження про І рівень небезпечності (жовтий) опублікувала пресслужба Київської міської державної адміністрації на своєму сайті із посиланням на Укргідрометцентр.

Київ накриє негода Апостроф

Фахівці Управління з питань цивільного захисту КМДА закликали жителів столиці дотримуватись наступних правил під час сильного вітру:

усі вікна будинків щільно закрити, прибрати з балконів і лоджій предмети, які можуть випасти назовні;

якщо людина опинилася на вулиці, то їй необхідно триматися подалі від рекламних щитів, ліній електропередачі, дерев;

у разі дуже сильного вітру сховатися в найближчому приміщенні або природному укритті;

уникати перебування поблизу великих дерев, особливо тополь, не паркувати поруч із ними автотранспорт.

Також в КМДА порекомендували при падінні дерев чи гілок, травмуванні людей негайно інформувати екстрені служби за телефонами: 101 або 103.

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