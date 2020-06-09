Київ накриє негода: оголошено штормове попередження
У Києві у вівторок по обіді, 9 червня, різко зміниться погода. Здійметься вітер із поривами 15-18 м/с.
Така погода протримається до кінця доби. Відповідне штормове попередження про І рівень небезпечності (жовтий) опублікувала пресслужба Київської міської державної адміністрації на своєму сайті із посиланням на Укргідрометцентр.
Фахівці Управління з питань цивільного захисту КМДА закликали жителів столиці дотримуватись наступних правил під час сильного вітру:
усі вікна будинків щільно закрити, прибрати з балконів і лоджій предмети, які можуть випасти назовні;
якщо людина опинилася на вулиці, то їй необхідно триматися подалі від рекламних щитів, ліній електропередачі, дерев;
у разі дуже сильного вітру сховатися в найближчому приміщенні або природному укритті;
уникати перебування поблизу великих дерев, особливо тополь, не паркувати поруч із ними автотранспорт.
Також в КМДА порекомендували при падінні дерев чи гілок, травмуванні людей негайно інформувати екстрені служби за телефонами: 101 або 103.
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