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9 червня • оновлено в 15:10
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Київ накриє негода: оголошено штормове попередження

1.7т
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У Києві у вівторок по обіді, 9 червня, різко зміниться погода. Здійметься вітер із поривами 15-18 м/с.

Така погода протримається до кінця доби. Відповідне штормове попередження про І рівень небезпечності (жовтий) опублікувала пресслужба Київської міської державної адміністрації на своєму сайті із посиланням на Укргідрометцентр.

Київ накриє негода

Київ накриє негода

Апостроф

Фахівці Управління з питань цивільного захисту КМДА закликали жителів столиці дотримуватись наступних правил під час сильного вітру:

  • усі вікна будинків щільно закрити, прибрати з балконів і лоджій предмети, які можуть випасти назовні;

  • якщо людина опинилася на вулиці, то їй необхідно триматися подалі від рекламних щитів, ліній електропередачі, дерев;

  • у разі дуже сильного вітру сховатися в найближчому приміщенні або природному укритті;

  • уникати перебування поблизу великих дерев, особливо тополь, не паркувати поруч із ними автотранспорт.

Також в КМДА порекомендували при падінні дерев чи гілок, травмуванні людей негайно інформувати екстрені служби за телефонами: 101 або 103.

Як повідомляв OBOZREVATEL, докторка наук, провідна співробітниця Інституту геофізики НАН України Світлана Бойченко розповіла, що літо-2020 на Україні перебуватиме в "погодних гойдалках". Прогнозується як спека, так і затяжні прохолодні дні з дощами.

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Автор
Яра Дорош
Тема
Новини Києва та Київської області
Місце
Україна Київ
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Кияни Життя столиці

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