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4 травня • оновлено в 22:59
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/ Життя столиці

Київ накриє дощами із грозами: з'явився прогноз погоди на тиждень

4.3т
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У Києві з 5 і до 8 травня майже увесь час ітимуть дощі із грозами, проте буде доволі тепло.

Відповідний прогноз з'явився на сайті Укргідрометцентру. Вітер сильним не буде – здебільшого 5-10 м/с.

Із 5 і до 7 травня вночі йтимуть дощі, а вдень столицю України накриватимуть ще й грози. Сухо буде лише у п'ятницю, 8 травня.

Київ накриє дощами із грозами. Ілюстрація

Київ накриє дощами із грозами. Ілюстрація

Нічна температура у Києві протягом тижня коливатиметься у межах +6...+12 градусів, а денна підійматиметься до +14...+19.

Як повідомляв OBOZREVATEL, синоптики спрогнозували мінливу погоду влітку 2020 року в Україні: очікуються зливи, град і різкі перепади температур.

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Автор
Вероніка Ковбасюк Вероніка Ковбасюк
Теми
Прогноз погоди Новини Києва та Київської області
Місце
Україна Київ
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