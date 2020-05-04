У Києві з 5 і до 8 травня майже увесь час ітимуть дощі із грозами, проте буде доволі тепло.

Відповідний прогноз з'явився на сайті Укргідрометцентру. Вітер сильним не буде – здебільшого 5-10 м/с.

Із 5 і до 7 травня вночі йтимуть дощі, а вдень столицю України накриватимуть ще й грози. Сухо буде лише у п'ятницю, 8 травня.

Київ накриє дощами із грозами. Ілюстрація

Нічна температура у Києві протягом тижня коливатиметься у межах +6...+12 градусів, а денна підійматиметься до +14...+19.

Як повідомляв OBOZREVATEL, синоптики спрогнозували мінливу погоду влітку 2020 року в Україні: очікуються зливи, град і різкі перепади температур.

Не набридаємо! Тільки найважливіше - підписуйся на наш Telegram-канал