Київ на вихідних чекає спека: синоптики дали прогноз погоди

У Києві на вихідних, 18 та 19 липня, буде доволі спекотна та здебільшого суха погода. Дощ із грозою можливий лише у неділю вдень.

Відповідний прогноз з'явився на сайті Укргідрометцентру. Вітер у столиці на вихідних сильним не буде – 3-8 м/с.

Так, у суботу, 18 липня, очікується суха, проте доволі хмарна погода. Вночі буде +14...+16 градусів тепла, а день – близько +25...+27.

У неділю, 19 липня, у першій половині доби опади також не передбачаються, буде +15...+17 градусів. А от у другій половині ймовірний дощ із грозою, проте температура підійметься до +25...+27.

Прогноз погоди Скріншот

Як повідомляв OBOZREVATEL, народний синоптик Леонід Горбань спрогнозував, що серпень в Україні буде спекотним із мінімальною кількістю опадів у першій половині місяця.