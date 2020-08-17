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Київ на тиждень "застряг" у "жовтій" зоні: як посилили карантин

Вікторія Довгань
Вікторія Довгань
Життя столиці
3,7 т.

  • З 17 серпня Київ перемістився до "жовтої" карантинної зони

  • Це зроблено, аби зменшити імовірне навантаження на заклади охорони здоров'я

  • Відтепер мешканцям та гостям столиці варто обов'язково дотримуватися низки обмежувальних правил

Київ потрапив у жовту зону карантину

Київ потрапив у жовту зону карантину. РБК

Починаючи з 17 серпня в Києві буде посилено певні карантинні заходи через перехід міста в "жовту" зону. Через це влада столиці вирішила вжити заходів для зниження ймовірного навантаження на лікувальні установи.

OBOZREVATEL пропонує читачам ознайомитися з основними правилами поведінки в умовах адаптивного карантину.

Зокрема, зараз киянам і гостям столиці варто дотримуватися таких вимог:

  • заборонено перебувати в громадських будівлях, громадському транспорті без масок;

  • заборонено перебувати на вулицях без документів;

  • заборонено самовільно залишати місця самоізоляції чи обсервації тим, для кого вони є обов'язковими;

  • заборонено проведення масових заходів за участю понад однієї особи на 5 кв. м площі будівлі або території;

  • організатор заходу несе відповідальність за дотримання відвідувачами дистанції щонайменше в 1,5 м, якщо вони стоять;

  • заповненість залів кінотеатрів та інших культурних установ може бути не більше ніж 50% місць;

  • у громадський транспорт пускають стільки пасажирів, скільки можна розмістити сидячи.

Як повідомляв OBOZREVATEL, також "жовта" карантинна зона забороняє відвідування установ соціального захисту, в яких перебувають люди похилого віку. Виняток – співробітники, які надають послуги кризово.

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