Київ на тиждень "застряг" у "жовтій" зоні: як посилили карантин

З 17 серпня Київ перемістився до "жовтої" карантинної зони
Це зроблено, аби зменшити імовірне навантаження на заклади охорони здоров'я
Відтепер мешканцям та гостям столиці варто обов'язково дотримуватися низки обмежувальних правил
Київ потрапив у жовту зону карантину. РБК
Починаючи з 17 серпня в Києві буде посилено певні карантинні заходи через перехід міста в "жовту" зону. Через це влада столиці вирішила вжити заходів для зниження ймовірного навантаження на лікувальні установи.
OBOZREVATEL пропонує читачам ознайомитися з основними правилами поведінки в умовах адаптивного карантину.
Зокрема, зараз киянам і гостям столиці варто дотримуватися таких вимог:
заборонено перебувати в громадських будівлях, громадському транспорті без масок;
заборонено перебувати на вулицях без документів;
заборонено самовільно залишати місця самоізоляції чи обсервації тим, для кого вони є обов'язковими;
заборонено проведення масових заходів за участю понад однієї особи на 5 кв. м площі будівлі або території;
організатор заходу несе відповідальність за дотримання відвідувачами дистанції щонайменше в 1,5 м, якщо вони стоять;
заповненість залів кінотеатрів та інших культурних установ може бути не більше ніж 50% місць;
у громадський транспорт пускають стільки пасажирів, скільки можна розмістити сидячи.
Як повідомляв OBOZREVATEL, також "жовта" карантинна зона забороняє відвідування установ соціального захисту, в яких перебувають люди похилого віку. Виняток – співробітники, які надають послуги кризово.
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