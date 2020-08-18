Київ на початку вересня чекає новий підйом коронавірусу, – Рубан

Епідеміологічна ситуація в Києві та Україні загалом буде погіршуватися, очікується зростання захворюваності на COVID-19.

Таку думку висловив начальник ГУ Держпродспоживслужби в місті Києві Олег Рубан у коментарі "РБК-Україна". За його словами, на покращення чекати не варто.

"Наприкінці серпня – початку вересня підйом захворюваності, природної захворюваності на гостру респіраторну інфекцію, тому сьогодні у нас буде підйом захворюваності, пов’язаної з цим у організованих колективах", – пояснив Рубан.

Він зазначив, що погіршення епіситуації також відбудеться і через сезонні інфекції.

"Наступний перегляд (коду небезпеки. – Ред.) буде проводитися через два тижні. Що стосується епідеміологічної ситуації в м. Києві – сьогодні реєструється велика кількість локальних спалахів і прогнозується підйом захворюваності через два тижні з початком нового року у вишах, гуртожитках, навчальних закладах", – сказав чиновник.

Рубан додав, що наразі головне завдання – стабілізувати ситуацію. За його словами, цього можна досягнути завдяки своєчасному епідрозслідуванню, своєчасній ізоляції та проведенням масового тестування.

Як повідомляв OBOZREVATEL, у Києві станом на 18 серпня зафіксували 10 730 випадків коронавірусу. За минулу добу захворювання виявили у 88 жителів столиці.