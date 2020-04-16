Київ опинився на першому місці в світі із забруднення повітря

Київ у четвер, 16 квітня, став першим в антирейтингу міст світу за рівнем забруднення повітря.

Відповідні дані опубліковані на iqair.com. Так, українська столиця обійшла міста Китаю, В'єтнаму та Індонезії.

Максимальний показник забруднення над Києвом був зафіксований у діапазоні 238 AQI (високий).

Забруднення повітря в Києві. Ілюстрація LIGA.net

Через годину рівень піднявся до 380 AQI. Це може викликати респіраторні захворювання. Ефект може бути більш вираженим у людей із захворюваннями легенів і серця.

При цьому в КМДА уточнили, що радіаційний фон у Києві в межах норми і становить 0,14 мікрозівертів (на 21:30).

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Скріншот

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Нагадаємо, в столиці України 16 квітня зафіксували продукти горіння в повітрі. Жителів столиці закликали закрити вікна і не виходити на вулицю.

Причинами забрудненого повітря називають пожежі в Житомирській області та Зоні відчуження, а також північно-західний вітер.

Як писав OBOZREVATEL, у Чорнобильській зоні відчуження біля села Корогод 16 квітня знову спалахнула пожежа, яку 14 квітня вдалося загасити.

Пізніше стало відомо, що в регіоні сталося ускладнення обстановки та з'явилися нові три вогнища тління. Ліквідації вогню заважає сильний вітер.

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