Київ опинився на першому місці в світі із забруднення повітря

Київ у четвер, 16 квітня, став першим в антирейтингу міст світу за рівнем забруднення повітря.
Відповідні дані опубліковані на iqair.com. Так, українська столиця обійшла міста Китаю, В'єтнаму та Індонезії.
Максимальний показник забруднення над Києвом був зафіксований у діапазоні 238 AQI (високий).
Забруднення повітря в Києві. Ілюстрація
LIGA.net
Через годину рівень піднявся до 380 AQI. Це може викликати респіраторні захворювання. Ефект може бути більш вираженим у людей із захворюваннями легенів і серця.
При цьому в КМДА уточнили, що радіаційний фон у Києві в межах норми і становить 0,14 мікрозівертів (на 21:30).
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Скріншот
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Нагадаємо, в столиці України 16 квітня зафіксували продукти горіння в повітрі. Жителів столиці закликали закрити вікна і не виходити на вулицю.
Причинами забрудненого повітря називають пожежі в Житомирській області та Зоні відчуження, а також північно-західний вітер.
Як писав OBOZREVATEL, у Чорнобильській зоні відчуження біля села Корогод 16 квітня знову спалахнула пожежа, яку 14 квітня вдалося загасити.
Пізніше стало відомо, що в регіоні сталося ускладнення обстановки та з'явилися нові три вогнища тління. Ліквідації вогню заважає сильний вітер.
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