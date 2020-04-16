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17 квітня • оновлено в 00:05
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/ Життя столиці

Київ опинився на першому місці в світі із забруднення повітря

5.6т
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Київ у четвер, 16 квітня, став першим в антирейтингу міст світу за рівнем забруднення повітря.

Відповідні дані опубліковані на iqair.com. Так, українська столиця обійшла міста Китаю, В'єтнаму та Індонезії.

Максимальний показник забруднення над Києвом був зафіксований у діапазоні 238 AQI (високий).

Забруднення повітря в Києві. Ілюстрація

Забруднення повітря в Києві. Ілюстрація

LIGA.net

Київ опинився на першому місці в світі із забруднення повітря

Через годину рівень піднявся до 380 AQI. Це може викликати респіраторні захворювання. Ефект може бути більш вираженим у людей із захворюваннями легенів і серця.

Київ опинився на першому місці в світі із забруднення повітря

При цьому в КМДА уточнили, що радіаційний фон у Києві в межах норми і становить 0,14 мікрозівертів (на 21:30).

Київ опинився на першому місці в світі із забруднення повітря

Скріншот

Київ опинився на першому місці в світі із забруднення повітря

Скріншот

Київ опинився на першому місці в світі із забруднення повітря

Скріншот

Нагадаємо, в столиці України 16 квітня зафіксували продукти горіння в повітрі. Жителів столиці закликали закрити вікна і не виходити на вулицю.

Причинами забрудненого повітря називають пожежі в Житомирській області та Зоні відчуження, а також північно-західний вітер.

Як писав OBOZREVATEL, у Чорнобильській зоні відчуження біля села Корогод 16 квітня знову спалахнула пожежа, яку 14 квітня вдалося загасити.

Пізніше стало відомо, що в регіоні сталося ускладнення обстановки та з'явилися нові три вогнища тління. Ліквідації вогню заважає сильний вітер.

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Автор
Дарина Дурова
Тема
Новини Києва та Київської області
Місце
Україна Київ
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Кристина Cтефанова
Кристина Cтефанова
Кyeв на первом месте! Шах и мат вам, мocкали!
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Аполлон Бeзoбразов
Аполлон Бeзoбразов
Кристина Cтефанова, да уж, что сказать... умыли немытую.
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Кияни Життя столиці

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