Київ на картинах Шевченка: у мережі спливли неймовірні зображення

У мережі спливли вражаючі картини, на яких зображено старовинний Київ, українського поета, письменника та художника Тараса Шевченка.

Саме 9 та 10 березня мешканці країни вшановують його пам'ять. Картини опублікували на сторінці "Клуб корінного киянина" у Facebook (щоб подивитися, доскрольте до кінця сторінки).

Київ на картині Шевченка Клуб корінного киянина

Київ на картині Шевченка Клуб корінного киянина

Київ на картині Шевченка Клуб корінного киянина

Київ на картині Шевченка Клуб корінного киянина

Так, на них зображені: Аскольдова могила, Михайлівський Золотоверхий монастир, Київський національний університет імені Тараса Шевченка (Сучасні назви. – Ред.), а ще багато інших вражаючих локацій.

Київ на картині Шевченка Клуб корінного киянина

Київ на картині Шевченка Клуб корінного киянина

Київ на картині Шевченка Клуб корінного киянина

Київ на картині Шевченка Клуб корінного киянина

Київ на картині Шевченка Клуб корінного киянина

Як повідомляв OBOZREVATEL, українська ведуча осоромилася в ефірі 24 каналу, заявивши, що відомий поет Тарас Шевченко активно протистояв радянській владі.

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