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30 березня • оновлено в 06:55
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Київ на карантині: з'явилися вражаючі фото та відео порожнього міста

3.2т
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У мережі з'явилися кадри безлюдного Києва на карантині через пандемію нового коронавірусу COVID-19.

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Знімками та відео на своїй сторінці у Facebook поділився український журналіст, публіцист Сергій Руденко (щоб подивитися ролик, поскрольте новину вниз).

Київ на карантині

Київ на карантині

facebook.com/sergij.rudenko1

"Такого Києва я не бачив жодного разу за останні 33 роки. Порожні вулиці, закриті всі кафе, ресторани, магазини, театри. Все на карантині", – поділився враженнями Руденко.

Зокрема, він показав практично безлюдну Контрактову площу – в кадр потрапили лише кілька перехожих.

Київ на карантині

Київ на карантині

facebook.com/sergij.rudenko1

Київ на карантині

Київ на карантині

facebook.com/sergij.rudenko1

Київ на карантині

Київ на карантині

facebook.com/sergij.rudenko1

Київ на карантині

Київ на карантині

facebook.com/sergij.rudenko1

Київ на карантині

Київ на карантині

facebook.com/sergij.rudenko1

Київ на карантині

Київ на карантині

facebook.com/sergij.rudenko1

Київ на карантині

Київ на карантині

facebook.com/sergij.rudenko1

Київ на карантині

Київ на карантині

facebook.com/sergij.rudenko1

Київ на карантині

Київ на карантині

facebook.com/sergij.rudenko1

Київ на карантині

Київ на карантині

facebook.com/sergij.rudenko1

Як писав OBOZREVATEL, в Італії 85-річний анестезіолог Жампьеро Жирон повернувся до роботи в лікарні через 35 років, щоб допомогти впоратися з COVID-19. "Боїшся захворіти? Тоді краще не ставай лікарем", – сказав чоловік.

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Читайте всі новини по темі "Коронавірус" на сайті "OBOZREVATEL".

Автор
Дарина Дурова
Теми
Коронавірус Карантин в Україні Новини Києва та Київської області
Особа
Сергій Руденко
Місце
Україна Київ
Теги
інфекція вірус фотографии видео карантин
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