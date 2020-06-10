У Києві зросла кількість хворих на COVID-19: опублікована свіжа статистика

Станом на середу, 10 червня, коронавірус (COVID-19) в Києві підтвердили у 3580 осіб. Із них у 57 хворобу виявили за минулу добу.

Всього від COVID-19 померло 80 пацієнтів (+1 за добу). Побороли хворобу 985 (+60 за добу), повідомив на брифінгу мер столиці Віталій Кличко.

COVID-19 в Києві

"Кількість мешканців Києва, в яких за минулу добу підтвердили захворювання на коронавірус, збiльшилась на 57 людей. Серед них четверо медиків. Один випадок за минулу добу – летальний. Усього за період пандемії від коронавірусу в Києві померли 80 людей. На сьогодні в столиці вже 3580 підтверджених випадків захворювання на COVID-19", – повідомив мер.

Серед тих, що захворіли: 30 жінок віком від 26 до 78 рокiв і дівчинка 15 років. А також 23 чоловіка від 18 до 72 рокiв і троє хлопчиків – одному менше місяця, двом іншим – 15 та 17 років. Також до лікарень столиці госпіталізували 12 хворих. Інші – на самоізоляції, під контролем медиків.

"Найбільше випадків захворювання минулої доби виявили у Подільському районі -18. Деснянському – 10. Та в Дніпровському – 9 випадків", – зазначив Кличко.

Як повідомляв OBOZREVATEL, станом на ранок 10 червня, в Україні офіційно підтверджено 28 381 випадок коронавирусної інфекції. З них 525 було виявлено за минулу добу.

Підпишись на Telegram-канал і подивись, що відбудеться далі!