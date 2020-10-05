Київ йде до помаранчевої зони COVID-19, червона під питанням, – Рубан

З 12 жовтня місто Київ може опинитися у помаранчевій зоні за коронавірусом.

Потрапляння столиці до червоної зони залежатиме від обсягу ліжкового фонду. Про це в ефірі телеканалу Obozrevatel TV розповів начальник Головного управління Держпродспоживслужби у Києві Олег Рубан.

За його словами, жовта зона, в якій нині перебуває Київ, цілком виправдана згідно з визначеними урядом показниками захворюваності. "Але з минулої суботи пішло перевищення, будемо реєструвати підвищення показників до наступного четверга. Тому, за прогнозами, наступного тижня місто Київ буде в помаранчевій зоні", – спрогнозував він.

Як повідомив Рубан, червона зона у Києві може бути запроваджена у разі, якщо у столиці буде гострий брак ліжок у медичних установах. У цьому контексті він розповів, що наразі в місті є 1300 ліжок. Окрім цього, 500 ліжок виділила Академія медичних наук.

"Загалом на кінець жовтня у місті Києві повинно бути сформовано 3 тисячі ліжкомісць, на кінець листопада – близько 4 тисяч. Якщо це не буде сформовано, місто Київ потрапить до червоної зони", – пояснив він.

Повну версію бліцінтерв’ю з Олегом Рубаном скоро читайте на OBOZREVATEL.

Як писав OBOZREVATEL, у Києві станом на ранок 5 жовтня зафіксували 24 736 випадків коронавірусу. За минулу добу захворювання виявили у 286 жителів столиці.