Київ та область знову потрапили в лідери щодо COVID-19: вірус забрав життя ще майже пів сотні осіб

У Києві за останню добу зараження COVID-19 підтвердили ще в 1391 особи. Столиця декілька тижнів тримається в лідерах серед усіх регіонів України за щоденною кількістю виявлених інфікувань.

Станом на ранок 20 листопада в місті нараховується 56 594 випадки цього захворювання. Таку статистику надав сайт РНБО.

За минулу добу коронавірусна інфекція забрала життя ще 33 киян, тоді як загалом за час пандемії в Києві зафіксовано 1080 смертей від неї. Водночас 379 жителів міста змогли подолати хворобу, всього одужали 35 123 пацієнтів.

Прикметно, що Київська область теж є лідером із добового приросту нових хворих на COVID-19. За останні 24 години там виявили 1080 випадків інфікування, а загальна кількість досягла 28 427. Ще 15 жителів регіону померли від наслідків хвороби (усього 615), а 245 (загалом 10 868) змогли вилікуватися.

Останні дані щодо коронавірусу в Києві та області РНБО

Як повідомляв OBOZREVATEL:

у столичній лікарні померла жінка з важкою формою COVID-19, трьома днями раніше померла її донька 36 років із таким же діагнозом.

Крім цього, біля моргу в Києві зняли на камеру колону катафалків, За словами одного з лікарів медзакладу, більшість померлих хворіли на COVID-19.

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