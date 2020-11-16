Київ та область стали беззаперечним лідером щодо COVID-19: понад 1,5 тис. хворих за добу

На Київщині минулої доби діагноз коронавірус підтвердили загалом ще в 1527 осіб, через що місто й область опинилися серед регіонів-лідерів за кількістю виявлених заражень. До того ж столиця вже тиждень посідає перше місце в цьому списку.

Загалом на сьогодні там нараховується 51 499 підтверджених випадків захворювання, тоді як в області – 25 141. Про це свідчать дані сайту РНБО й глави МОЗ Максима Степанова.

Крім того, минулої доби коронавірусна інфекція забрала життя ще 11 киян, а загалом за час пандемії в столиці зафіксовано 976 смертей від неї. В області кількість летальних випадків сягнула 560 (минулої доби, за даними РНБО, не помер жоден пацієнт).

Тільки 8 жителів столиці змогли подолати хворобу, загалом видужали 18 767 осіб. В області – 10 055 (+96 за добу).

Ситуація з коронавірусом у Києві та області станом на ранок 16 листопада РНБО

Як повідомляв OBOZREVATEL, у Володимирському кафедральному соборі в Києві 15 листопада зібрали масову службу, незважаючи на обмеження, яких повинні дотримуватися церкви під час карантину вихідного дня. Так, навіть владика Філарет прийшов до храму без маски.