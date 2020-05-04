Київ та область накриє негода: синоптики дали попередження

Вероніка Ковбасюк Життя столиці 10:00, 4.05.2020 Оновлено: 10:25, 4.05.2020

Київ та область у понеділок, 4 травня, раптово накриють грози, град та потужний вітер.

Таке шторомове попередження про погіршення погоди з'явилося на сайті Укргідрометцентру.

Київ і область раптово накриє негода. Ілюстрація

Так, у Києві та області 4 травня почнуться грози, випаде град діаметром 6-19 мм, а вітер посилюватиметься аж до 15-24 м/с.

Погода у Києві 4 травня
Укргідрометцентр/скриншот
Погода у Київській області 4 травня
Укргідрометцентр/скриншот

Як повідомляв OBOZREVATEL, кліматологиня розповіла, що погодні умови, які спостерігаються зараз, будуть в Україні ще й у найближчі 10 років. Йдеться про посухи, штормові вітри, різкі коливання температур.

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