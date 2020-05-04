Київ та область накриє негода: синоптики дали попередження

Київ та область у понеділок, 4 травня, раптово накриють грози, град та потужний вітер.
Таке шторомове попередження про погіршення погоди з'явилося на сайті Укргідрометцентру.
Київ і область раптово накриє негода. Ілюстрація
Так, у Києві та області 4 травня почнуться грози, випаде град діаметром 6-19 мм, а вітер посилюватиметься аж до 15-24 м/с.
Погода у Києві 4 травня
Укргідрометцентр/скриншот
Погода у Київській області 4 травня
Укргідрометцентр/скриншот
Як повідомляв OBOZREVATEL, кліматологиня розповіла, що погодні умови, які спостерігаються зараз, будуть в Україні ще й у найближчі 10 років. Йдеться про посухи, штормові вітри, різкі коливання температур.
Не набридаємо! Тільки найважливіше - підписуйся на наш Telegram-канал
Читайте всі новини по темі "Прогноз погоди" на сайті "OBOZREVATEL".