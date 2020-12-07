Київ почав підготовку до застосування вакцини від коронавірусу, – Кличко

Міська влада Києва почала готувати базу для застосування вакцини проти коронавірусу. Медичні заклади працюють над процедурою вакцинації.

У столиці є спеціалізоване комунальне підприємство, що може забезпечити логістику транспортування та зберігання вакцини, заявив міський голова Києва Віталій Кличко на онлайн-брифінгу (щоб побачити відео, доскрольте до кінця).

''Інформації щодо того, коли вона надійде та в якій кількості, ми поки що не маємо. Але готуємося до цього'', – сказав Кличко.

У столичних лікарнях працюють кабінети щеплень – з медперсоналом та обладнанням для зберігання вакцини. За необхідності місто готове провести навчання медиків.

''Коли вакцина з'явиться в Україні, столиця буде готова одразу розпочати цю процедуру'', – впевнений Кличко.

Як повідомляв OBOZREVATEL, станом на ранок 7 грудня у Києві зафіксовано 1 526 нових заражених коронавірусом. Усього в Києві підтверджено 81 335 випадків COVID-19.