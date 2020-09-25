Київ готовий розгорнути до 11 тис. ліжок для хворих на COVID-19, – Кличко

У лікарнях Києва підготовлено 2200 місць для хворих на COVID-19, а за потреби їх кількість може бути збільшена до 11 тисяч.

Про це в п'ятницю, 25 вересня, в ефірі "Свободи слова Савіка Шустера" повідомив мер Києва Віталій Кличко. Він уточнив, що наразі в столичних лікарнях перебуває понад тисячу пацієнтів (щоб подивитися відео, доскрольте до кінця сторінки).

"У нас зараз у місті Києві перебуває більше тисячі пацієнтів у лікарнях. Зараз підготовлено 2 тис. 200 місць у лікарнях. Якщо буде потреба, ми готові розгорнути до 11 тис. ліжок у лікарнях нашого міста", – наголосив Кличко.

Також мер запевнив, що будь-який пацієнт із симптомами коронавірусу отримує тести на COVID-19 безкоштовно.

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