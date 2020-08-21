Київ до Дня Незалежності виплатить понад 90 млн грн допомоги жителям

Київ до Дня Незалежності виплатить 92 мільйони гривень допомоги соціально незахищеним жителям міста.

Про це розповів мер столиці України Віталій Кличко під час брифінгу 21 серпня, який транслювала пресслужба КМДА на своєму Youtube-каналі. За його словами, місто вже розпочало виплачувати матеріальну допомогу до свята. Загалом її отримають понад 300 тисяч мешканців Києва (щоб подивитися відео, доскрольте до кінця сторінки).

"Це ветерани АТО, члени сімей загиблих учасників АТО, Праведники Бабиного Яру, учасники Революції Гідності, особи з інвалідністю та інші окремі категорії соціально незахищених киян. Розмір виплат становить від 300 до 500 гривень. Усього за програмою "Турбота" до Дня незалежності місто виплатить понад 92 мільйона гривень", – відзначив Кличко.

Мер столиці також додав, що кошти будуть надходити на пенсійні рахунки та рахунки утримувачів “Картки киянина”. Також виплати здійснюватимуться через відділення “Укрпошти”.

Як повідомляв OBOZREVATEL, у Києві перед Днем Державного Прапора та Днем Незалежності України встановили найвищий, головний флагшток України.

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