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4 березня • оновлено в 11:35
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Київ через туман скували масштабні затори: які вулиці слід об'їхати

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Київ у середу вранці, 4 березня, через густий туман скували масштабні затори. Водіям автомобілів було важко проїхати і у центрі столиці, і на околицях.

Так, пресслужба ДСНС України на своїй сторінці у Facebook попередила жителів і гостей Києва та області про те, що усю першу половину дня протримається сильний туман, а видимість знизиться до 200-500 м.

OBOZREVATEL за допомогою Google Maps дізнався, які вулиці столиці краще об'їхати, рухаючись на авто.

Київ через туман скували масштабні затори. Ілюстрація

Київ через туман скували масштабні затори. Ілюстрація

Зокрема, затори скували проспекти Перемоги, Академіка Палладіна, Леся Курбаса, Голосіївський, Валерія Лобановського, вулиці Щусева та Олени Теліги, а також Кільцеву дорогу.

У центрі водіям було важко рухатись бульварами Тараса Шевченка та Лесі Українки, вулицями Миколи Грінченка, Жилянською, Михайла Грушевського, Набережно-Хрещатицькою, Набережно-Рибальською та Петрівською алеєю.

Київ 4 березня скували затори. Карта

Київ 4 березня скували затори. Карта

Скріншот

Київ 4 березня скували затори. Карта

Київ 4 березня скували затори. Карта

Скріншот

Київ 4 березня скували затори. Карта

Київ 4 березня скували затори. Карта

Скріншот

Як повідомляв OBOZREVATEL, Київ отримав третє місце в рейтингу європейських мегаполісів з найбільш тривалими заторами.

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Автор
Вероніка Ковбасюк
Тема
Новини Києва та Київської області
Місце
Україна Київ
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