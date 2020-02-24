Київ у понеділок вранці, 24 лютого, через потужну негоду – сніг із дощем – скували масштабні затори. Проїхати було важко як у центрі міста, так і на околицях. Водночас через таку погоду підскочили і ціни на таксі.

OBOZREVATEL за допомогою GoogleMaps дізнався, які вулиці столиці України краще об'їхати, рухаючись на авто (щоб подивитися карту, доскрольте до кінця сторінки).

Так, затори скували проспекти Академіка Паладіна, Перемоги, Леся Курбаса, Валерія Лобановського, вулиці Вадима Гетьмана, Нову та Кільцеву дорогу. Слід об'їхати також вулиці Юрія Іллєнка, Олени Теліги та Семена Скляренка.

Київ через негоду скували масштабні затори, тарифи на таксі злетіли. Ілюстрація

У центрі краще об'їхати бульвари Лесі Українки та Тараса Шевченка, вулиці Миколи Грінченка, Казимира Малевича, Велику Васильківську, Лаврську, Жилянську, Саксаганського, Велику Житомирську, Петрівську алею, Володимирський узвіз. Схожа ситуація спостерігалася і на Набережному шосе, вулицях Набережно-Хрещатицькій, Набережно-Рибальській та Гаванському мості.

Як написало видання "Інформатор", через негоду тарифи на таксі у середньому зросли у 3-4 рази. Так, наприклад, поїздка на Uber з Виноградаря у центр коштуватиме 196-267 гривень, а проїхатися у авто служби Bolt від метро "Мінська" до Рейтарської коштуватиме 331 гривню. Вартість поїздки з лівого берега у центр коливатиметься у межах 240-260 грн.

Також вранці цього дня столицю України затопило водою. На одній із вулиць причиною стала несправна каналізація, на багатьох інших – сильний дощ зі снігом.

Карта заторів у Києві 24 лютого Скріншот

Карта заторів у Києві 24 лютого Скріншот

Карта заторів у Києві 24 лютого Скріншот

Карта заторів у Києві 24 лютого Скріншот

Карта заторів у Києві 24 лютого Скріншот

Карта заторів у Києві 24 лютого Скріншот

Ціни на таксі у Києві 24 лютого Інформатор

Ціни на таксі у Києві 24 лютого Інформатор

Ціни на таксі у Києві 24 лютого Інформатор

Як повідомляв OBOZREVATEL, Київ майже щоранку й щовечора заповнюють масштабні затори. З'явилося приголомшливе відео з висоти пташиного польоту.

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