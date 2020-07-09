Київ чекають спекотні вихідні: синоптики дали прогноз

Яра Дорош Життя столиці 15:05, 9.07.2020 Оновлено: 15:05, 9.07.2020

У Києві на вихідних, 11 та 12 липня, буде дуже спекотна та суха погода.

Відповідний прогноз з'явився на сайті Укргідрометцентру. Вітер у столиці у ці дні буде слабким 1-3 м/с або ж 3-8 м/с.

Так, у суботу, 11 липня, у Києві буде сухо і доволі хмарно. Проте вночі очікується +15...+17 градусів тепла, а вдень температура підійметься до +29...+31.

В неділю, 12 липня, буде також сухо. Вночі очікується +18...+20 градусів, а вдень – близько +29...+31.

Прогноз погоди у Києві
Скріншот/Укргідрометцентр

Як повідомляв OBOZREVATEL, народний синоптик Леонід Горбань спрогнозував, що липень розпочнеться і завершиться дощами, а протягом місяця буде і спека, і холод.

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