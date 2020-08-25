Київ чекають прохолода, дощі і грози: з'явився прогноз погоди до кінця тижня

У Києві з середи, 26 серпня, і до неділі, 30 серпня, буде переважати доволі прохолодна погода зі періодичними дощами і грозами. Спекотно та ясно хіба що стане в останній день тижня.

Відповідний прогноз з'явився на сайті Укргідрометцентру. Вітер у столиці буде то слабким, то сильним – від 3-8 м/с до 7-12 м/с.

Так, у середу, 26 серпня, вночі очікується сильний дощ, +14...+16 градусів. Вдень ж буде сухо, але хмарно, температура сягне +22...+24.

У четвер, 27 серпня, вночі столицю знову накриє дощ, передбачається лише +13...+15 градусів тепла. Вдень додадуться ще й грози, потепліє лише до +21...+23.

У п'ятницю, 28 серпня, у Києві буде сухо і хмарно. Температурні значення очікуються такі ж, як і у четвер.

У суботу, 29 серпня, вночі буде ясно, +11...+13 градусів. Вдень небо вкриється хмарами, проте у столиці потепліє до +24...+26.

Вже у неділю, 30 серпня, у Києві буде сонячно і спекотно. Вночі очікується +15...+17 градусів тепла, а вдень – близько +29...+31.

Прогноз погоди у Києві на тиждень Скріншот

Як повідомляв OBOZREVATEL, Київ 25 серпня залило дощами. Столичні дороги перетворилися на справжні ріки.