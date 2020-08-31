Київ чекає спекотна і суха погода: з'явився прогноз на початок вересня

Вероніка Ковбасюк Життя столиці 13:15, 31.08.2020 Оновлено: 13:15, 31.08.2020

У Києві з 1 і до 4 вересня буде суха та доволі спекотна погода.

Відповідний прогноз з'явився на сайті Укргідрометцентру. Вітер у столиці сильним не буде – лише 5-10 м/с.

Так, у цей період у столиці постійно буде сухо, часто хмарно, проте доволі спекотно. Щоночі очікується +15...+17 градусів тепла.

У вівторок і середу – 1 і 2 вересня – вдень температура підійметься до +27...+29. А от у четвер та п'ятницю – 3 і 4 вересня – очікується +25...+27 градусів тепла.

Погода у Києві на початку вересня
Скріншот

Як повідомляв OBOZREVATEL, погода в Україні у вересні буде літньою до середини місяця – температура повітря коливатиметься від +15 до +32 градусів. Водночас уже в перші дні вересня очікуються дощі.

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