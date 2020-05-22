Києву заборонили послаблювати карантин із 23 травня: Кличко звернувся до уряду

Мер Києва Віталій Кличко звернувся до уряду з проханням дозволити столиці 23 травня розпочати другий етап послаблення карантину, введеного через пандемію COVID-19. Річ у тім, що місту заборонили робити це через невідповідність одному з критеріїв.

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Про це очільник Києва розповів під час брифінгу 22 травня, який транслювала пресслужба КМДА на своєму YouTube-каналі. Він зазначив, що в місті планували розпочати таке пом'якшення в суботу, 23 травня (щоб подивитися відео, доскрольте до кінця сторінки).

"Із 23 травня столиця планувала розпочати наступний етап послаблення обмежень. Підкреслю: із дотриманням усіх норм та регламентів! Сьогодні Міністерство охорони здоров’я заявило, що Київ і ще 11 регіонів не відповідають критеріям послаблення другого етапу обмежень", – підкреслив Кличко.

Києву заборонили послаблювати карантин із 23 травня. Ілюстрація

"З трьох критеріїв столиця не відповідає тільки одному – кількості хворих на 100 тисяч мешканців міста. Визначена норма – 12 хворих. У Києві зараз, за даними за останній тиждень, – 15 хворих на 100 тисяч людей", – додав він.

За словами мера Києва, інші два критерії відповідають вимогам. Мова про заповненість стаціонарів лікарень не більш як на 50% ліжок, а також кількість зроблених тестів ПЛР на 100 тисяч населення. Чиновник зазначив, що в столиці цей показник майже втричі вищий від визначеної норми: потрібно щонайменше 12, а насправді у місті – 44.

Кличко підкреслив, що відхилення від норми першого показника зумовлене спалахом коронавірусу в Дарницькому дитячому будинку-інтернаті для дівчат і додав, що за останніх шість днів захворюваність у столиці була в межах визначеної норми.

"Тому я звертаюся до уряду з наступним. Дозволити Києву розпочати другий етап послаблень. Але не всіх, а тих, що критично необхідні місту й бізнесу. Зокрема, відновити роботу наземного громадського транспорту та торгових закладів до 1 тисячі квадратних метрів – з 23 травня. І не відкривати поки дитячі та спортивні майданчики. Метро відкрити, як і планували, 25 травня. Бо в місті відбувається транспортний колапс", – заявив Кличко.

"Ми чекаємо реакції уряду. А місто завтра вранці проведе засідання комісії з надзвичайних ситуацій і ухвалить остаточне рішення, зважаючи на тижневу динаміку захворювання в столиці", – підсумував він.

Як повідомляв OBOZREVATEL, Київська обласна державна адміністрація 22 травня не буде пом’якшувати карантин, введений через пандемію COVID-19. Причиною було названо те, що один із необхідних показників перевищив допустиму норму.