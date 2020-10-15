Києву поки не загрожує "червона" зона карантину, – Рубан

В оновленому карантинному списку регіонів Київ залишиться в "помаранчевій" епідемічній зоні. Водночас потрапляння міста до "червоної" можливе а разі погіршення ситуації з наповненістю лікарняних ліжок.

Рішення 15 жовтня має ухвалити Державна і регіональна комісії з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій. Про це в коментарі "РБК-Україна" розповів голова столичної Держспоживслужби Олег Рубан.

"Київ зараз у "помаранчевій" зоні і буде у ній. Усе залежить від єдиного критерію. Це ліжка в лікарнях", – пояснив він.

Дані щодо коронавірусу в Києві станом на 15 жовтня РНБО

За його словами, ситуація з дитячими садками і школами нині в столиці повністю контрольована.

"У місті Києві перехворіло менше, ніж пів відсотка відвідувачів усіх навчальних закладів. Це й учні, і вчителі, інші працівники. Ситуація розглядається за алгоритмом самоізоляції та проведення своєчасних заходів", – додав Рубан.

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