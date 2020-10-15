Києву поки не загрожує "червона" зона карантину, – Рубан
За час пандемії у столиці виявили 28 957 випадків зараження COVID-19
У медустановах спостерігається проблема з ліжко-місцями для таких хворих
Це нині головний показник, який може вплинути на посилення карантинних заходів у місті
В оновленому карантинному списку регіонів Київ залишиться в "помаранчевій" епідемічній зоні. Водночас потрапляння міста до "червоної" можливе а разі погіршення ситуації з наповненістю лікарняних ліжок.
Рішення 15 жовтня має ухвалити Державна і регіональна комісії з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій. Про це в коментарі "РБК-Україна" розповів голова столичної Держспоживслужби Олег Рубан.
"Київ зараз у "помаранчевій" зоні і буде у ній. Усе залежить від єдиного критерію. Це ліжка в лікарнях", – пояснив він.
За його словами, ситуація з дитячими садками і школами нині в столиці повністю контрольована.
"У місті Києві перехворіло менше, ніж пів відсотка відвідувачів усіх навчальних закладів. Це й учні, і вчителі, інші працівники. Ситуація розглядається за алгоритмом самоізоляції та проведення своєчасних заходів", – додав Рубан.
Як повідомляв OBOZREVATEL:
з 12 жовтня в Україні почало діяти нове карантинне зонування за регіонами, встановлене на 14 днів. Наприклад, Київ перейшов до "помаранчевої" зони, а в "червоній" опинилися Канів і Суми.
Станом на ранок четверга, 15 жовтня, в Україні офіційно підтверджено 281 239 випадків коронавірусної інфекції. З них 5062 – виявлено за минулу добу, до того ж найбільше в Харківській області – 651 та Києві – 445.