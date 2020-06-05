Києву не дозволили відкрити кафе та ресторани: карантин продовжився
У п'ятницю, 5 червня, в Києві через велику кількість заражених коронавірусом (COVID-19) пом'якшення карантину не настане: кафе та ресторанам заборонено відкривати приміщення для відвідувачів.
Про це на брифінгу розповів головний санітарний лікар Віктор Ляшко (щоб подивитися відео, доскрольте до кінця новини).
"Столиця не відповідає епідеміологічним показникам, які дозволили б пом'якшити карантин. Кафе та ресторани як і раніше можуть працювати тільки на винос і приймати гостей на літніх терасах", – сказав він.
Раніше Ляшко назвав області, які не потрапили під пом'якшення карантину з 5 червня.
Відзначимо, що станом на ранок, 5 червня, в Києві офіційно зафіксовано 3 292 заражених (+82 за добу).
Як повідомляв OBOZREVATEL:
У понеділок, 1 червня, в Україні почався черговий етап ослаблення карантину.
Також Міністерство охорони здоров'я України оприлюднило правила роботи закладів громадського харчування під час карантину, які повноцінно запрацюють з 5 червня.
Нагадаємо, що адаптивний карантин в Україні буде діяти до 22 червня. Далі все буде залежати від ситуації по захворюваності після всіх етапів його ослаблення.