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5 червня • оновлено в 10:42
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Києву не дозволили відкрити кафе та ресторани: карантин продовжився

  • Віктор Ляшко заявив, що Київ не відповідає епідеміологічним показникам

  • У столиці офіційно зафіксовано 3 292 заражених

  • Не послабили карантин також в ряді областей України

2.2т
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У п'ятницю, 5 червня, в Києві через велику кількість заражених коронавірусом (COVID-19) пом'якшення карантину не настане: кафе та ресторанам заборонено відкривати приміщення для відвідувачів.

Про це на брифінгу розповів головний санітарний лікар Віктор Ляшко (щоб подивитися відео, доскрольте до кінця новини).

Каратин в Києві

Каратин в Києві

"Столиця не відповідає епідеміологічним показникам, які дозволили б пом'якшити карантин. Кафе та ресторани як і раніше можуть працювати тільки на винос і приймати гостей на літніх терасах", – сказав він.

Раніше Ляшко назвав області, які не потрапили під пом'якшення карантину з 5 червня.

Києву не дозволили відкрити кафе та ресторани: карантин продовжився

Відзначимо, що станом на ранок, 5 червня, в Києві офіційно зафіксовано 3 292 заражених (+82 за добу).

Києву не дозволили відкрити кафе та ресторани: карантин продовжився

Як повідомляв OBOZREVATEL:

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Автор
Тимур Григоренко
Теми
Карантин в Україні Коронавірус Новини Києва та Київської області
Особа
Віктор Ляшко
Місце
Україна Київ
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