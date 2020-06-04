Києву можуть не дозволити повноцінно відкрити кафе і ресторани: Ляшко пояснив ситуацію

У Києві можуть переглянути ослаблення карантину з 5 червня, яке, зокрема, стосується повноцінної роботи кафе і ресторанів, через зростання захворюваності на коронавірус.

Таку заяву зробив головний санітарний лікар України, заступник міністра охорони здоров'я Віктор Ляшко в коментарі LB.ua.

"У нас буде можливість відкрити ресторани всередині приміщення, але я не впевнений, що їх (Ймовірно, Києва. – Ред.) інцидентність дозволить їм відкрити заклади. Потрібно подивитися їх динаміку, яка буде завтра-післязавтра (5-6 червня)", – сказав він.

Києву можуть не дозволити повноцінно відкрити кафе і ресторани. Ілюстрація

Також Ляшко зазначив, що остаточне рішення по ослабленню карантинних обмежень ухвалює саме регіональна комісія з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій.

"Ми прописали, як часто вони повинні переглядати, якщо три дні зростає захворюваність", – пояснив головний санітарний лікар.

Як повідомляв OBOZREVATEL, з 5 червня в Україні послаблять карантинні заходи. Заклади громадського харчування запрацюють без обмежень, відновлять внутрішне авіасполучення, а з 15 червня – міжнародне.

Водночас станом на ранок 4 червня коронавірус в Києві підтвердили у 3210 осіб. З них у 77 захворювання виявили за останню добу. Одужали за добу 93 людини.

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