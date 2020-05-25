Києво-Печерська лавра відкрилась після спалаху коронавірусу

Яра Дорош Життя столиці 12:43, 25.05.2020 Оновлено: 13:25, 25.05.2020

Свято-Успенська Києво-Печерська лавра (УПЦ МП), де було зафіксовано спалах коронавірусу, з 25 травня скасувала карантин.

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Про це написав інформаційно-просвітницький відділ УПЦ на своєму сайті. Зазначається, що з цього дня вхід до монастиря не охоронятиметься представниками поліції (щоб подивитися фото, доскрольте до кінця сторінки).

Києво-Печерська лавра відкрилась після спалаху коронавірусу

"Життєдіяльність лаври відбувається відповідно до тих норм, які визначені Кабінетом міністрів. Зокрема, з його рішення про проведення богослужінь під час другого етапу послаблення карантину з 22 травня за обов’язкового дотримання дистанції між вірянами. На кожних 10 квадратних метрів повинна бути присутня не більше ніж одна людина", – йдеться в повідомленні.

Києво-Печерська лавра відкрилась після спалаху коронавірусу
Києво-Печерська лавра відкрилась після спалаху коронавірусу
Києво-Печерська лавра відкрилась після спалаху коронавірусу
Страна
Києво-Печерська лавра відкрилась після спалаху коронавірусу
Страна

Як повідомляв OBOZREVATEL, Києво-Печерська лавра (УПЦ МП) з 13 квітня була зачинена на карантин через спалах там коронавірусу.

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