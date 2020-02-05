Касир "заспівав" українською: у Києві клієнтка магазину показала мовний лайфхак

Мешканка Києва розповіла вражаючу історію про касира мережі магазинів "Сільпо" на Лук'янівці та українську мову. Молодий хлопець спершу звертався до клієнтів російською, втім, йому зробили зауваження. Після цього касир почав спілкуватися зі всіма покупцями лише українською.

Історію киянка, PR-директорка Одеського міжнародного кінофестивалю і Української кіноакадемії Тетяна Власова опублікувала на своїй сторінці у Facebook. Вона розповіла, що стояла у черзі, а перед нею була інша жінка віком близько 40 років.

Так, за словами Власової, молодий касир почав звертатися до клієнтки російською мовою, а та відповідала йому українською. Втім, жінка зробила йому зауваження.

У Києві клієнтка магазину показала мовний лайфхак. Ілюстрація

Киянка опублікувала репліки з діалогу, який тривав далі:

"– А ви не підкажете, вже запрацювала норма закону, за яким працівники сфери обслуговування повинні звертатись до покупців українською мовою?

Пауза. Хлопець пробиває продукти і обдумує запитання.

– А в чому проблема? Вам не подобається російська? – зрештою, відповідає.

– Мені подобається українська. І, бачу, ми з вами порозумілись."

Киянка додала, що касир і надалі продовжив спілкуватися із відвідувачкою українською. А коли черга дійшла до Власової, за її ж словами, молодий хлопець звернувся до неї тією ж мовою.

Як повідомляв OBOZREVATEL, у Києві водій маршрутного автобусу №529 (с. Бортничi – пр. Маяковського) відзначився патріотичним вчинком. Він не звертав уваги на пасажирів, які говорили до нього російською мовою, та хотів, аби з ним спілкувалися українською.

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