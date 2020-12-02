Карантин вихідного дня в Києві був неефективним, – Рубан

Марина Ліснічук Життя столиці 11:32, 2.12.2020 Оновлено: 11:47, 2.12.2020

У Києві карантин вихідного дня, який тривав у суботу й неділю три тижні поспіль, не показав ефективних результатів.

Так, у столиці й загалом в Україні продовжує спостерігатися стрімке зростання захворюваності населення на коронавірус. Про це в коментарі "РБК-Україна" заявив глава київської Держпродспоживслужби Олег Рубан.

Він зазначив, що обмежувальні заходи було введено як альтернативний метод зменшення соціальної активності.

"Але сьогодні він не показав своєї ефективності й доцільності за нинішніх умов. Результатів щодо карантинних заходів немає ніяких. З епідеміологічного погляду. Можливо, якісь інші", – уточнив чиновник.

На його думку, відповідні обмеження були б ефективними, якби в країні не спостерігалося такого різкого зростання захворюваності на COVID-19.

"Сьогодні в нас стрімке зростання захворюваності загалом в Україні, у регіоні. Тому він (карантин вихідного дня. – Ред.) неефективно впливає. І немає таких показників, що підтверджують його ефективність", – підкреслив Рубан.

Зазначимо, що 2 грудня у Києві зафіксували 1735 нових випадків захворювання на коронавірус. Загалом у столиці захворіли вже 74 012 осіб.

Як повідомляв OBOZREVATEL:

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