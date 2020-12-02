Карантин вихідного дня в Києві був неефективним, – Рубан
У Києві карантин вихідного дня, який тривав у суботу й неділю три тижні поспіль, не показав ефективних результатів.
Так, у столиці й загалом в Україні продовжує спостерігатися стрімке зростання захворюваності населення на коронавірус. Про це в коментарі "РБК-Україна" заявив глава київської Держпродспоживслужби Олег Рубан.
Він зазначив, що обмежувальні заходи було введено як альтернативний метод зменшення соціальної активності.
"Але сьогодні він не показав своєї ефективності й доцільності за нинішніх умов. Результатів щодо карантинних заходів немає ніяких. З епідеміологічного погляду. Можливо, якісь інші", – уточнив чиновник.
На його думку, відповідні обмеження були б ефективними, якби в країні не спостерігалося такого різкого зростання захворюваності на COVID-19.
"Сьогодні в нас стрімке зростання захворюваності загалом в Україні, у регіоні. Тому він (карантин вихідного дня. – Ред.) неефективно впливає. І немає таких показників, що підтверджують його ефективність", – підкреслив Рубан.
Зазначимо, що 2 грудня у Києві зафіксували 1735 нових випадків захворювання на коронавірус. Загалом у столиці захворіли вже 74 012 осіб.
Як повідомляв OBOZREVATEL:
раніше Олег Рубан заявив, що якщо в Україні введуть локдаун, у Києві, найімовірніше, закриють школи й дитячі садки, а також обмежать роботу метро.
Нагадаємо, що Києві 28 листопада, під час дії карантину вихідного дня, в Голосіївському і Дарницькому районах відкрилися продовольчі ярмарки. Незважаючи на заборону, торгувати в наметах на вулицях столиці вишикувалися десятки підприємців.
Також у Києві ТРЦ вибилися в "лідери" щодо порушень карантину вихідного дня.