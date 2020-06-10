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10 червня • оновлено в 20:06
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Карантин в Україні продовжать після 22 червня – голова медкомісії Києва

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Голова медичної комісії Києва, депутат Київської міської ради від ВО "Свобода" Олег Гелевей заявив, що карантин в Україні після 22 червня буде продовжено.

Таку думку він висловив під час брифінгу, написало інформаційне агентство УНІАН. Голова медичної комісії Києва відповів на запитання про продовження обмежувальних заходів в Україні та їх пом'якшення у столиці.

"Однозначно, 22 червня карантин буде продовжений. Тому що, ви ж бачите, що у нас все ж таки йде повільний ріст. Про відмову від карантину ми зможемо сказати, коли у нас буде щоденне конкретне зменшення кількості активно хворих. На сьогоднішній день такого немає", – підкреслив Гелевей.

Голова медкомісії Києва заявив, що карантин в Україні продовжать після 22 червня. Ілюстрація

Голова медкомісії Києва заявив, що карантин в Україні продовжать після 22 червня. Ілюстрація

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Також він, відповідаючи на запитання, чи планується у Києві встановлення дезінфікуючих тунелів в місцях масового скупчення людей, метрополітені, лікарнях, сказав, що не бачить в цьому потреби, бо "основний метод зараження – через слизові оболонки".

"Тому потрібно, щоб стояли засоби для постійного очищення наших рук, щоб їх можна було дезінфікувати... Цього є цілком достатньо", – підсумував голова медкомісії Києва.

Як повідомляв OBOZREVATEL, головний санітарний лікар Віктор Ляшко заявив, що карантин в Україні через поширення коронавірусної інфекції однозначно триватиме до 22 червня, далі усе залежатиме від ситуації щодо захворюваності після наступних етапів послаблення.

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Автор
Яра Дорош
Теми
Карантин в Україні Новини Києва та Київської області
Місце
Україна Київ
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