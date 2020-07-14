Карантин у Києві можуть продовжити, – глава Держпродпотребслужби у столиці

Адаптивний карантин, який за рішенням Кабміну повинен діяти до 31 липня, можуть продовжити ще на невизначений термін, зокрема, і в Києві.

Таку заяву зробив начальник Головного управління Держпродпотребслужби у м. Києві Олег Рубан в коментарі сайту "Сьогодні", зазначивши, що у столиці стабільно високі показники щодо захворюваності на COVID-19.

"Про жодні послаблення карантину говорити поки не доводиться. На який термін буде продовжений адаптивний карантин після 31 липня, залежить від рівня захворюваності. Ті цифри, які ми бачимо і аналізуємо сьогодні, – не тішать. За таких показників в адаптивному карантині ми будемо перебувати найближчі півтора року", – підкреслив Рубан.

Він зазначив, що Україна зайшла в етап адаптивного карантину, як це роблять країни в усьому світі.

"Нам необхідно розробити порядок для діяльності кожного бізнесу. І посилити спостереження за групами ризику – це люди старше 60 років і особи з хронічними захворюваннями, щоб уберегти їх від інфекції. Плюс продовження маскового режиму, дезінфекції рук та дотримання безпечної дистанції", – додав Рубан.

Як повідомляв OBOZREVATEL, станом на ранок 14 липня в Києві підтвердили 112 нових випадків захворювання на COVID-19, що вдвічі більше, ніж за минулу добу.