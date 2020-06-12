У Києві 12 червня не будуть посилювати карантинні обмеження через поширення коронавірусу, проте існує ймовірність, що це зроблять згодом.

Про це заявив мер столиці України Віталій Кличко під час брифінгу, який транслювала пресслужба КМДА на своєму Youtube-каналі. Він назвав головну умову, за якої карантин можуть посилити (щоб подивитися відео, доскрольте до кінця сторінки).

"Якщо показник щодо захворюваності сягне у місті 24 хворих на 100 тисяч людей, Київ буде змушений, на жаль, повернути частину обмежень. Сьогодні цей показник становить 16 осіб на 100 тисяч населення", – підкреслив Кличко.

Карантин у Києві вирішили не посилювати, але загроза залишається. Ілюстрація

"Відновлення обмежень буде стосуватися, перш за все, місць великого скупчення людей, роботи великих магазинів, торговельних центрів, ринків, дитячих садків та інших установ, де існує велика ймовірність зараження", – пояснив він.

Очільник столиці також звернувся до правоохороних органів із проханням більш суворо контролювати дотримання карантину. Адже, за його словами, багато людей не дотримується навіть елементарних правил, вони не носять маски, не тримають дистанцію, ігнорують загрозу.

"А потім будуть платити своїм здоров'ям та життям. І будуть питати також з мене: "Що ви зробили, аби ситуація не погіршувалась?" – заявив Кличко.

Як повідомляв OBOZREVATEL, в Києві за станом на 12 червня зафіксували 3766 випадків COVID-19. За минулу добу коронавірус у столиці підтвердили у 95 осіб.