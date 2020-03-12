Карантин у Києві: стало відомо, чи вистачить продуктів у магазинах

У продуктових магазинах Києва після введення 12 березня карантину через поширення коронавірусу COVID-2019 в усьому світі немає жодного ажіотажу, на полицях все ще багато товарів.
Хоча в соцмережах люди вже встигли написати протилежне. Про це йдеться у матеріалі OBOZREVATEL. Власники магазинів розповіли журналістам, що паніки немає, як і підстав для неї.
"Якби у нас змітали продукти з полиць, ми були б тільки раді. Проте ажіотажу немає. І ми не бачимо проблеми. Розкуплять ввечері, вранці виставимо новий товар. Ажіотаж був би, якби магазини закрилися. Дефіциту і проблем із постачанням немає. Кордони ж не закриті", – сказало керівництво однієї з великих мереж.
Карантин у Києві. Ілюстрація
У соцмережах ажіотаж почався після публікацій фотографій порожніх полиць саме в закордонних супермаркетах.
"Таких знімків з різних країн вже було опубліковано багато. Але для розуміння – це тривало щонайбільше кілька годин. А потім – нові постачання, і жодного ажіотажу. Якщо що – так само буде і в нас", – наголосили у торговельному закладі.
Так, у київському магазині Фора, куди прийшли журналісти, полиці були повні, але гречки за низькою ціною не лишилося.
"Вчора і позавчора народ змітав з полиць сіль, цукор, сірники та дешеву гречку. Сьогодні є тільки на вагу, а розфасованої недорогої гречки вже жодного пакета не лишилося. Гадаю, вона з'явиться, але вже за іншою ціною", – сказала продавчиня магазину.
Як повідомляв OBOZREVATEL:
3 березня в Україні підтвердили перше зараження смертельним коронавірусом – захворювання виявили у Чернівцях.
Мер Києва Віталій Кличко заявив, що у семи лікарнях столиці облаштували бази для госпіталізації пацієнтів із підозрою на коронавірус COVID-19. Три з них – для дорослих, три – для дітей, а також одна спеціальна база для вагітних.
Він доручив департаментам освіти та охорони здоров'я КМДА організувати щоденне вимірювання температури всім вихованцям дитячих садків та учням столичних шкіл.
Також у Києві батькам мали обмежити доступ до шкіл у рамках заходів із запобігання поширенню коронавірусу в навчальних закладах.
А на станціях метро у Києві з’явилися плакати з інформацією про коронавірус COVID-19, зокрема, на них йдеться про профілактику, інфікування та поширення захворювання.
З'ясувалося, що людям, які приїхали до Києва з держав, де були зареєстровані випадки захворювання на коронавірус COVID-19, необхідно зателефонувати на лінію 15-51, повідомити про повернення й надати дані про себе.
У Києві та в усій країні загалом ввели карантин через поширення коронавірусу COVID-2019 у світі.
Після оголошення карантину в Україні у низці супермаркетів і магазинів різних міст країни почали "змітати" товари.
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