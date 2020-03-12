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12 березня • оновлено в 16:03
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Карантин у Києві: стало відомо, чи вистачить продуктів у магазинах

3.2т
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У продуктових магазинах Києва після введення 12 березня карантину через поширення коронавірусу COVID-2019 в усьому світі немає жодного ажіотажу, на полицях все ще багато товарів.

Хоча в соцмережах люди вже встигли написати протилежне. Про це йдеться у матеріалі OBOZREVATEL. Власники магазинів розповіли журналістам, що паніки немає, як і підстав для неї.

"Якби у нас змітали продукти з полиць, ми були б тільки раді. Проте ажіотажу немає. І ми не бачимо проблеми. Розкуплять ввечері, вранці виставимо новий товар. Ажіотаж був би, якби магазини закрилися. Дефіциту і проблем із постачанням немає. Кордони ж не закриті", – сказало керівництво однієї з великих мереж.

Карантин у Києві. Ілюстрація

Карантин у Києві. Ілюстрація

У соцмережах ажіотаж почався після публікацій фотографій порожніх полиць саме в закордонних супермаркетах.

"Таких знімків з різних країн вже було опубліковано багато. Але для розуміння – це тривало щонайбільше кілька годин. А потім – нові постачання, і жодного ажіотажу. Якщо що – так само буде і в нас", – наголосили у торговельному закладі.

Так, у київському магазині Фора, куди прийшли журналісти, полиці були повні, але гречки за низькою ціною не лишилося.

"Вчора і позавчора народ змітав з полиць сіль, цукор, сірники та дешеву гречку. Сьогодні є тільки на вагу, а розфасованої недорогої гречки вже жодного пакета не лишилося. Гадаю, вона з'явиться, але вже за іншою ціною", – сказала продавчиня магазину.

Як повідомляв OBOZREVATEL:

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Читайте всі новини по темі "Карантин в Україні" на сайті "OBOZREVATEL".

Автор
Вероніка Ковбасюк, Ірина Касьянова
Теми
Карантин в Україні Коронавірус Новини Києва та Київської області
Місце
Україна Київ
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Бачурин Андрей
Бачурин Андрей
Опять придется голодранцев кормить...)))
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Гоша Злой
Гоша Злой
полно продуктов везде
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