Карантин у Києві можуть знову посилити: Кличко виступив із попередженням

Мер Києва Віталій Кличко заявив, що перший етап послаблення карантину, введеного через поширення коронавірусу COVID-19, – це щось на зразок тесту для мешканців міста. У разі, якщо його "провалять", обмеження можуть повернути.

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Про це він розповів під час брифінгу, який транслювала пресслужба КМДА на своєму YouTube-каналі. Очільник столиці нагадав, що саме 12 травня у місті розпочали пом'якшувати карантин (щоб подивитися відео, доскрольте до кінця сторінки).

"Працюють магазини площею до 300 квадратних метрів, перукарні, салони краси, літні тераси кафе та ресторанів, невеликі виробництва, деякі інші установи, про які ми говорили. Відкрилися також 27 продовольчих ринків", – зазначив Кличко і додав, що закритими залишилися ТРЦ.

Мер Києва також сказав, що для роботи всіх підприємств, закладів є чіткий регламент та правила безпеки, дотримуватися яких повинні всі.

Водночас він наголосив, що чимало киян навіть раніше самостійно зняли обмеження. Вони продовжували ходити в парки, на дитячі майданчики, компаніями на пікніки, не виконували елементарні правила.

Кличко заявив, що карантин у Києві можуть знову посилити. Ілюстрація

"Очевидно, що зараз ми маємо результати цих "радощів життя" – і після Великодня, і під час травневих свят. Цими днями було три вихідні. І в столиці відбувалися просто масові гуляння! Хоч і закликали дочекатися послаблень і дотримуватися правил безпеки. Дехто зараз питає: а навіщо був потрібен карантин. Навіщо? Поясню ще раз. Ми його запровадили вчасно! І не допустили стрімкого поширення вірусу й інфекційного вибуху", – заявив Кличко.

Він сказав, що в такий спосіб вдалось уникнути такої кількості смертей, як у деяких інших країнах, "падіння" медицини.

"І зараз, просидівши стільки часу на карантині, взяти й звести нанівець усі зусилля – м’яко кажучи, нерозумно!" – наголосив мер Києва.

Він зауважив, що послаблення карантину в місті запроваджуватимуть поступово. За його словами, це потрібно, аби розуміти, де основні ризики й де можуть виникнути спалахи захворювання.

"Перший етап – це тест на те, чи готові ми жити за правилами. Я нікого не хочу лякати й не лякаю. Але якщо за тиждень ситуація різко погіршиться, то іншого виходу, окрім як повернутися до обмежень, у нас, на жаль, не буде. Так, дехто, звісно, може ігнорувати все. Та ті, хто зараз нехтує правилами, говорить про світову змову, зовсім по-іншому поводитимуться в інфекційних відділеннях! І теж висуватимуть претензії – вже про те, що їм не надали допомоги", – підсумував Кличко.

Як повідомляв OBOZREVATEL, у Києві з 12 травня стартував перший етап пом'якшення карантину, введеного у зв'язку з пандемією COVID-19.