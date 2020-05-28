Карантин у Києві можуть посилити: названо дві умови

У Києві визначили дві головні умови, за яких місту доведеться повернутися до більш жорстких карантинних обмежень.

Про це розповів мер столиці України Віталій Кличко під час брифінгу 28 травня, який транслювала пресслужба КМДА на своєму Youtube-каналі. Він відзначив, що влада міста поступово послаблює обмеження та спостерігає, як розповсюджується коронавірус (щоб подивитися відео, доскрольте до кінця сторінки).

"Головне – щоб послаблення не призвели до нової хвилі захворюваності. Якщо кількість хворих на коронавірус буде збільшуватися, в нас є алгоритм дій. Київ визначив умови, за яких місту доведеться повернутися до карантинних обмежень", – підкреслив Кличко.

За його словами, рішення про показники, за яких столиця може призупинити запроваджені послаблення, ухвалила комісія з надзвичайних ситуацій міста.

Карантин у Києві можуть посилити. Ілюстрація

Які умови для посилення карантину в Києві:

Якщо загальна кількість нових випадків COVID-19 за останніх сім днів становитиме більше ніж 24 особи на 100 тисяч населення.

Якщо завантаженість ліжок у медзакладах, визначених для госпіталізації пацієнтів із підтвердженим коронавірусом, буде понад 75%.

"Уряд визначив показники, за якими можна запроваджувати послаблення. Ми ж розробили алгоритм, за яким у разі погіршення епідеміологічної ситуації місто вживає заходів. І може посилювати обмеження, щоб попередити стрімке розповсюдження вірусу", – заявив Кличко.

Як повідомляв OBOZREVATEL, у Києві станом на 28 травня зафіксували 2793 підтверджені випадки COVID-19. За минулу добу коронавірус виявили в 54 осіб, але видужало за цей час аж 64 людини.

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