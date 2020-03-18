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18 березня • оновлено в 11:15
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/ Життя столиці

Карантин у Києві: фото гігантського затору на мосту Метро розлютило мережу

8.7т
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Мережу розгнівало фото величезного затору на мосту Метро в Києві – люди, незважаючи на карантин через поширення коронавірусу COVID-2019, вирушили на роботу й у своїх справах.

Відповідний пост розмістив житель міста Олексій Давиденко на своїй сторінці у Facebook. За його словами, знімок був зроблений 18 березня о 9:00. Корок спостерігався саме в напрямку правого берега.

"Загадкові люди. Коли ви через тиждень будете питати у влади, звідки у нас десятки тисяч хворих, просто згадайте це фото й те, що ви без потреби, всупереч рекомендаціям лікарів та влади поїхали всі разом у справах у місто. Ну ви ж не зовсім д*біли!?" – написав розгнівано він.

Затор у Києві 18 березня

Затор у Києві 18 березня

Facebook/Олексій Давиденко

Чоловік підкреслив, що наразі влада міста і країни будь-якими способами намагається стримати захворюваність і смертність, мінімізувати наслідки.

"Цей робочий день може закінчиться для вас і оточення у кращому разі ізоляцією в інфекційному відділенні, а в гіршому – ШВЛ (Апарат штучної вентиляції легень. – Ред.) і смертю. Це вже тут, серед нас. Ми просто не знаємо, скільки та в яких масштабах", – додав киянин.

Давиденко запитав громадян, невже це недостатня підстава, щоб залишитися вдома, і зазначив, що тільки так можна допомогти і собі, й іншим.

Пост за годину назбирав приблизно 1,1 тис. вподобань, понад 200 коментарів і майже 350 поширень.

"Думаю, багато хто просто не сприймає серйозно: нібито випадків мало, смертність не така вже й велика або це взагалі змова масонів з фармацевтами. А гроші на життя потрібні", "Для багатьох немає вибору, інакше з карантину вони вийдуть на біржу праці. А в Україні не тільки медицина на поганому рівні, але й ринок праці", "Я тобі скажу більше – на зупинках маршруток черги "пекельні", які там 10-20 осіб – вони переповнені, і в масках людей дуже мало", – відреагували кияни.

Коментарі в мережі

Коментарі в мережі

Скриншот

Коментарі в мережі

Коментарі в мережі

Скриншот

Коментарі в мережі

Коментарі в мережі

Скриншот

Коментарі в мережі

Коментарі в мережі

Скриншот

OBOZREVATEL за допомогою GoogleMaps подивився, які вулиці столиці скували затори. І виявилося, що водії застрягли як в центрі, так і на околицях.

Наприклад, корки утворилися на проспектах Перемоги, Степана Бандери, Любомира Гузара, Валерія Лобановського, Кільцевій дорозі, бульварі Тараса Шевченка, вулиці Жилянській і на Набережному шосе.

Карта заторів у Києві 18 березня

Карта заторів у Києві 18 березня

Скриншот

Як повідомляв OBOZREVATEL:

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Автор
Вероніка Ковбасюк
Теми
Карантин в Україні Коронавірус Новини Києва та Київської області
Місце
Україна Київ
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Dell Alex
Dell Alex
Загадочные люди. Одумают, что если сами ищут любой способ поваляться на диване, то и всем остальным работать не надо. Все само происходит, вода и электричество берутся из воздуха, продукты растут на деревьях и т.д.
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