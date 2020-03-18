Мережу розгнівало фото величезного затору на мосту Метро в Києві – люди, незважаючи на карантин через поширення коронавірусу COVID-2019, вирушили на роботу й у своїх справах.
Відповідний пост розмістив житель міста Олексій Давиденко на своїй сторінці у Facebook. За його словами, знімок був зроблений 18 березня о 9:00. Корок спостерігався саме в напрямку правого берега.
"Загадкові люди. Коли ви через тиждень будете питати у влади, звідки у нас десятки тисяч хворих, просто згадайте це фото й те, що ви без потреби, всупереч рекомендаціям лікарів та влади поїхали всі разом у справах у місто. Ну ви ж не зовсім д*біли!?" – написав розгнівано він.
Затор у Києві 18 березня
Facebook/Олексій Давиденко
Чоловік підкреслив, що наразі влада міста і країни будь-якими способами намагається стримати захворюваність і смертність, мінімізувати наслідки.
"Цей робочий день може закінчиться для вас і оточення у кращому разі ізоляцією в інфекційному відділенні, а в гіршому – ШВЛ (Апарат штучної вентиляції легень. – Ред.) і смертю. Це вже тут, серед нас. Ми просто не знаємо, скільки та в яких масштабах", – додав киянин.
Давиденко запитав громадян, невже це недостатня підстава, щоб залишитися вдома, і зазначив, що тільки так можна допомогти і собі, й іншим.
Пост за годину назбирав приблизно 1,1 тис. вподобань, понад 200 коментарів і майже 350 поширень.
"Думаю, багато хто просто не сприймає серйозно: нібито випадків мало, смертність не така вже й велика або це взагалі змова масонів з фармацевтами. А гроші на життя потрібні", "Для багатьох немає вибору, інакше з карантину вони вийдуть на біржу праці. А в Україні не тільки медицина на поганому рівні, але й ринок праці", "Я тобі скажу більше – на зупинках маршруток черги "пекельні", які там 10-20 осіб – вони переповнені, і в масках людей дуже мало", – відреагували кияни.
Коментарі в мережі
Скриншот
Коментарі в мережі
Скриншот
Коментарі в мережі
Скриншот
Коментарі в мережі
Скриншот
OBOZREVATEL за допомогою GoogleMaps подивився, які вулиці столиці скували затори. І виявилося, що водії застрягли як в центрі, так і на околицях.
Наприклад, корки утворилися на проспектах Перемоги, Степана Бандери, Любомира Гузара, Валерія Лобановського, Кільцевій дорозі, бульварі Тараса Шевченка, вулиці Жилянській і на Набережному шосе.
Карта заторів у Києві 18 березня
Скриншот
Як повідомляв OBOZREVATEL:
3 березня в Україні підтвердили перше зараження смертельним коронавірусом – захворювання виявили в Чернівцях.
Мер Києва Віталій Кличко заявив, що в семи лікарнях облаштували бази для госпіталізації пацієнтів із підозрою на COVID-19. Три з них – для дорослих, три – для дітей і одна спеціальна база для вагітних.
У Києві та в усій країні загалом ввели карантин через поширення COVID-2019 у світі.
Пізніше в Україні 12 березня офіційно підтвердили ще два випадки захворювання на коронавірус. Інфекцію виявили у пенсіонерки з Житомирської області та чоловіка з Чернівецької області, дружина якого перебувала в Італії протягом останніх 14 днів.
У Радомишлі Житомирської області від коронавірусу померла 71-річна жінка, яка нещодавно повернулася з Польщі.
А 16 березня з'явилася інформація про те, що ще у двох українців у Чернівецькій області діагностували зараження новим коронавірусом COVID-19.
Того ж дня у Києві були зафіксовані два перші випадки коронавірусної інфекції.
Влада Києва оголосила, що у місті з 17 березня введуть іще жорсткіший карантин.
В Україні 17 березня кількість заражених коронавірусом громадян зросла до 14 осіб, двоє з них померли.
Київський метрополітен припинив перевезення пасажирів з 23:00 17 березня.
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